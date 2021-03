Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Oberjesingen: Geräteschuppen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Sonntag, 15:50 Uhr und Montag, 08:30 Uhr Zugang zu einem Geräteschuppen in der Verlängerung der Mainstraße in Herrenberg-Oberjesingen. Aus dem Geräteschuppen wurden verschiedene Werkzeuge mit einem Gesamtwert von etwa 150 Euro gestohlen. Der verursachte Sachschaden schätzte man auf etwa 50 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07032 2708 0 an das Polizeirevier Herrenberg wenden.

