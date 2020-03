Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unbekannter beschädigt mehrere Autos - Polizei sucht Zeugen; Böblingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Unbekannter beschädigt mehrere Autos - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Montag zwischen 21:45 Uhr und 22:15 Uhr drei Fahrzeuge in Rutesheim im Mieminger Weg. Der Unbekannte zerkratzte rundherum den Lack der Fahrzeuge und zerstach deren Reifen. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Rutesheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07152 99910 0 entgegen.

Böblingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ein 41-Jähriger hatte seinen BMW zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 7:30 Uhr, in Böblingen in der Marktstraße am Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich streifte in dieser Zeit ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug den BMW und beschädigte die linke Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13 2500 entgegen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

