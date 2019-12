Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Randale in der Martinsschule; Schönaich: Trainingsmatten aus Sporthalle gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Randale in der Martinsschule

In der Nacht zum Freitag trieben noch unbekannte Täter in der Martinsschule in Sindelfingen ihr Unwesen. Bislang ist noch nicht bekannt, wie die Unbekannten in das Schulgebäude gelangten. Im Innern wüteten sie jedoch indem sie den Weihnachtsbaum eine Treppe hinunterstießen. Einen Tischkicker, der im Eingangsbereich aufgestellt ist, warfen sie um. Des Weiteren rissen die Täter die Seitenverkleidung eines Billardtisches ab und schmissen diese auf das Vordach im Eingangsbereich. Mit Sand aus einem Sandkasten, der sich vor dem Schulhaus befindet, legten die Täter außerdem eine Spur quer durch das Gebäude. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet um Hinweise.

Schönaich: Trainingsmatten aus Sporthalle gestohlen

Aus einer Sporthalle in der Straße "Im Hasenbühl" in Schönaich verschwanden in der vergangenen Woche, zwischen dem 02. und dem 06. Dezember, etwa 20 Trainingsmatten. Noch unbekannte Diebe gelangten wohl unbemerkt, möglicherweise während der Trainingszeiten, in denen die Halle offen ist, in das Gebäude. Das Diebesgut wurde in einem Geräteraum in einer Kiste aufbewahrt. Aus dieser Kiste entwendeten die Unbekannten die jeweils etwa 1 mal 1 Meter großen Matten, die auf einer Seite rot und auf der anderen blau sind. Die Ränder der Matten sind mit Puzzlenoppen versehen, so dass man sie miteinander verbinden kann. Der Wert der Beute wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031/67700-0, sucht Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Matten geben können.

