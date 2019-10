Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Europaletten gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Von einem Betriebsgelände an der Carl-Benz-Straße im Industriegebiet Tammerfeld haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag etwa 300 Europaletten im Wert von ca. 3.000 Euro gestohlen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhren die Täter mit einem größeren Transportfahrzeug über die angrenzenden Bahngleise, um an den Lagerplatz zu gelangen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, bittet um Hinweise.

