POL-LB: Einbruch in Herrenberg und in Böblingen; Sachbeschädigung in Weil der Stadt; Junges Mädchen nach Verkehrsunfall mit Skateboard in Sindelfingen gesucht; Unfallflucht in Schönaich und in Sindelfingen

Herrenberg: Geldspielautomaten aufgebrochen

Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag 21:00 Uhr und Sonntag 07:00 Uhr Zutritt zu einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße in Herrenberg. Die bislang unbekannten Täter drückten gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Gastraum brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das Bargeld in noch unbekannter Höhe aus den Geldscheinfächern. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.200 Euro belaufen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Einbruch in Fachhandelsgeschäft

Zwischen Freitag 18:15 Uhr und Samstag 08:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Fachhandelsgeschäft in der Karl-Benz-Straße in Böblingen ein. Die Täter hebelten zunächst eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zum Fachhandel. Anschließend durchsuchten sie die Räume und hebelten eine Kasse auf. Aus der Kasse entwendeten sie eine dreistellige Bargeldsumme und suchten anschließend das Weite. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 1.200 Euro. Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Weil der Stadt: Autoreifen zerstochen

Ein bislang unbekannter Täter trieb zwischen Freitag 20:00 Uhr und Samstag 09:15 Uhr in Weil der Stadt sein Unwesen. An vier Fahrzeugen, einem Fiat, einem BMW und zwei Mercedes, die am Fahrbahnrand in der Jahnstraße abgestellt waren, zerstach der Unbekannte mehrere Reifen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Leonberg, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet und eventuell weitere Geschädigte, die Ähnliches an ihren Fahrzeugen festgestellt haben, sich unter der Tel. 07152/605-0, zu melden.

Sindelfingen: Junges Mädchen mit Skateboard nach Verkehrsunfall gesucht

Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall geben können, der sich am Sonntag gegen 10:50 Uhr in der Sommerhofenstraße in Sindelfingen ereignete. Ein 52 Jahre alter Radfahrer, der aus Richtung der Hohenzollernstraße kam, war auf der Sommerhofenstraße unterwegs. Im Bereich der Sommerhofenstraße befand sich zu diesem Zeitpunkt ein bislang unbekanntes junges Mädchen. Das Mädchen hatte ein Skateboard dabei, das auf die Fahrbahn rollte und mit dem Radfahrer zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß stürzte der 52-Jährige auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Anschließend hatte sich das Kind nach dem Befinden des Mannes erkundigt und ist dann ohne Angaben ihrer Personendaten davongerannt. Bei ihr soll es sich um ein etwa acht Jahre altes Mädchen handeln, die schulterlange dunkle glatte Haare trug und mit einem langärmligen rosafarbenes Shirt sowie mit einer weißen oder grauen Leggins bekleidet war. Die Eltern des Mädchens werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Schönaich: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen VW Golf, der zwischen Samstag 19:00 Uhr und Sonntag 14:20 Uhr im Dammweg in Schönaich am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unbekannte stieß gegen die hintere linke Stoßstange und richtete dadurch einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Sindelfingen: Mercedes beschädigt und abgehauen

Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mercedes, der am Sonntag zwischen 10:45 und 11:40 Uhr in der Hohenzollernstraße in Sindelfingen geparkt war. Der Mercedes stand auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Fahrzeugheck beschädigt. Der Unbekannte fuhr daraufhin, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

