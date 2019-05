Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Korntal-Münchingen; Verkehrsunfall in Markgröningen

Korntal-Münchingen: Opel angefahren - Verursacher flüchtet

Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 11:55 und 12:05 Uhr in der Mirander Straße in Korntal auf Höhe einer dortigen Bankfiliale. Zwischen der Bankfiliale und der Mirander Straße befindet sich ein öffentlicher Parkplatz. Von diesem Parkplatz ist der Unbekannte vermutlich mit seinem Fahrzeug nach links auf die Mirander Straße eingefahren. Dabei streifte er einen Opel Meriva, der gegenüber der Parkplatzausfahrt am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unbekannte beschädigte die linke Fahrzeugseite und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/8399020, in Verbindung zu setzen.

Markgröningen-Unterriexingen: Alkoholisiert unterwegs

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 8.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13:15 Uhr in Unterriexingen ereignete. Eine 54-Jährige befuhr mit einem Dacia in Richtung Oberriexingen die Hauptstraße und bremste ihr Fahrzeug verkehrsbedingt an einer Engstelle bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender 34-jähriger VW-Lenker erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Durch den Aufprall erlitt die 54-jährige Frau leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme stellten hinzugezogene Polizeibeamte bei dem 34-Jährigen Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

