Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Einbruch in Ladengeschäft

Ludwigsburg (ots)

Einen geringen Bargeldbetrag erbeutete ein unbekannter Einbrecher, der im Zeitraum vom Freitag, 19.00 Uhr bis Samstag, 08.00 Uhr, in ein Geschäft in der Malmsheimer Straße einbrach, indem er die Seitentüre in den Lagerraum brachial aufbrach. Der Schaden an der Türe beläuft sich auf 1.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen machten, sich unter der Telefonnummer 07152/605-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell