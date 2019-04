Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Motorradkontrolle zwischen Ochsenbach und Hohenhaslach verläuft erfreulich

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg führte am Sonntag zwischen 08.00 Uhr und 13.15 Uhr auf der Landesstraße 1110 zwischen Sachsenheim-Ochsenbach und -Hohenhaslach Motorradkontrollen durch und konnte diese mit einem erfreulichen Ergebnis beenden. Die fünf eingesetzten Polizeibeamten hatten sich im Bereich der Bushaltestelle "Bromberghöfe" postiert. Sie kontrollierten knapp 60 Motorradfahrerinnen und -fahrer. Der Großteil der Kontrollen verlief ohne Beanstandungen, so dass die Zweiradfahrer nach einem kurzen Stopp ihre Touren fortsetzen konnten. Drei Biker müssen mit einer Anzeige rechnen. Sie waren mit abgefahrenen Reifen unterwegs, was ein Bußgeld von 60 Euro (für Fahrer ohne Haltereigenschaft) bzw. 75 Euro (für Fahrer mit Haltereigenschaft) plus jeweils einen Punkt in Flensburg nach sich ziehen kann. Bei weiteren zehn Motorradlenkern stellten die Polizisten diverse Ordnungswidrigkeiten wie nicht ordnungsgemäß angebrachte Kennzeichen oder nicht zulässige Fußabstellrasten fest. Diese Verstöße haben im Regelfall ein Verwarnungsgeld zwischen 10 Euro und 25 Euro zur Folge. Trotz des Schwerpunkts, der auf "motorisierte Zweiradfahrer" ausgelegt war, konnte sich auch eine PKW-Lenkerin einer Kontrolle nicht entziehen. Die Hauptuntersuchung ihres Autos war ziemlich genau seit einem Jahr abgelaufen. Dies hat eine Anzeige zur Folge und die Frau muss nun mit 60 Euro Bußgeld und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei rechnen. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg und die Polizeirevier der beiden Landkreise Böblingen und Ludwigsburg werden in den kommenden Monaten regelmäßig solche Motorradkontrollen durchführen und hoffen auf das Verständnis der Motorradbegeisterten.

