Vaihingen an der Enz: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen, zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Freitag gegen 12:00 Uhr auf der B 10 / Enzweihinger Steige begangen wurde. Zwischen Enzweihingen und der Abzweigung Hochdorf war eine 28 Jahre alte Mercedes-Lenkerin auf dem linken von insgesamt zwei Fahrstreifen unterwegs, als plötzlich auf ihrer Spur ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entgegenkam. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, wich die 28-Jährige nach rechts aus. Trotz des Ausweichmanövers stießen die beiden Fahrzeuge mit den jeweiligen Außenspiegeln zusammen, wodurch an dem Mercedes ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Obendrein erlitt die junge Fahrerin leichte Verletzungen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Vaihingen an der Enz fort. Er war vermutlich mit einem dunklen 5er BMW älteren Baujahrs unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand müsste der linke Außenspiegel am BMW beschädigt sein.

