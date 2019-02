Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Sindelfingen; Diebstahl in Magstadt

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Wendemanöver führt zu Unfall

Ein missglücktes Wendemanöver führte am Mittwoch gegen 20:30 Uhr auf der Landesstraße 1183 (Mahdentalstraße) in Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 39 Jahre alter Chrysler-Lenker war auf der zweispurigen Landesstraße stadtauswärts in Richtung der Autobahnanschlussstelle Sindelfingen-Ost auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. An der ampelgeregelten Kreuzung zur Kreisstraße 1055 wollte der 39-Jährige ein Wendemanöver durchführen und stieß dabei vermutlich aus Unachtsamkeit mit einem nachfolgenden 32-Jährigen zusammen, der mit einem Mercedes den linken Fahrstreifen der Landesstraße ebenfalls stadtauswärts befuhr. Durch die Kollision wurden beide Fahrer sowie eine 40 Jahre alte Chrysler-Beifahrerin leicht verletzt. Sie mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Magstadt: Pkw aufgebrochen

Einen Geldbeutel erbeutete ein bislang unbekannter Täter, der am Mittwoch zwischen 12:40 und 12:55 Uhr in der Maichinger Straße in Magstadt sein Unwesen trieb. Der Unbekannte schlug die Beifahrerscheibe eines am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes ein und stahl den Geldbeutel aus einer Handtasche, die vor dem Beifahrersitz abgelegt war. In dem Geldbeutel befanden sich persönliche Dokumente sowie eine dreistellige Bargeldsumme. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, in Verbindung zu setzen.

