Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hoher Sachschaden und eine leicht verletzte Person durch Missachtung der Vorfahrt in Magstadt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 14:15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann die Gottlieb-Daimler-Straße in Magstadt in ortsauswärtige Richtung. An der Einmündung zur L1189 missachtete der Unfallverursacher die Vorfahrt eines 57-jährigen Fahrers eines Toyotas, der in Richtung Maichingen unterwegs war. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, bei welchem der 57-Jährige leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell