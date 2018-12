POL-LB: Renningen: Unfallflucht auf der B 295

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag kurz vor 07.00 Uhr auf der Bundesstraße 295 in Bereich Renningen ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war zunächst auf der Kreisstraße 1088 von Warmbronn kommend in Richtung B 295 unterwegs. Auf diese fuhr er im weiteren Verlauf in Richtung Leonberg auf. Hierbei übersah er vermutlich einen 33 Jahre alten Ford-Fahrer, der sich auf der rechten Spur der B 295 befand. Der 33-Jährige musste in der Folge stark abbremsen. Hinter ihm war eine 30 Jahre alte Frau in einem BMW unterwegs, die noch versuchte ein Auffahren auf ihren Vordermann zu verhindern, schließlich jedoch in das Heck des Ford prallte. Der Unbekannte, der in keine Kollision verwickelt war, fuhr unbeirrt weiter. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel.0711/6869-0, entgegen.

