Ludwigsburg (ots) - Ditzingen / Hirschlanden: Zwei Autos aufgebrochen

Unbekannte Täter haben sich in Ditzingen auf bislang ungeklärte Art und Weise zwischen Sonntag, 15.30 Uhr und Montag, 08.15 Uhr Zugang zu zwei Autos verschafft. In Hirschlanden in der Elmestraße entwendeten sie aus einem BMW das Radio, das Navigationssystem und das Lenkrad. Anschließend bauten sie in Ditzingen in der Straße 'Baumhalde' das Lenkrad eines Mercedes aus. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, bittet um Hinweise.

Kirchheim am Neckar: Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Sonntag zwischen 09.30 und 18.00 Uhr in der Besigheimer Straße in Kirchheim am Neckar vermutlich über den Balkon Zutritt zu einer Wohnung. Der Einbrecher entwendete eine Geldkassette, in der sich ein Sparbuch und Bargeld in dreistelliger Höhe befand. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143/891060 nimmt sachdienliche Hinweise entgegen..

Oberstenfeld: Einbrecher wollen Kupfer stehlen

Gleich zweimal versuchten bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Hoftalstraße in Oberstenfeld einzubrechen. Nachdem die Einbrecher sich erstmals in der Nacht zum 04. November durch aufhebeln eines Rolltors Zutritt zu dem Firmengebäude verschafft, aber nichts entwendet hatten, versuchten in der Nacht zum Montag erneut ihr Glück. Sie hebelten das gesicherte Rolltor wieder auf und stellten mehrere Kupferteile aus dem Lagerraum in Kisten für den Abtransport bereit. Dabei wurden sie möglicherweise gestört und ließen das Diebesgut zurück. Am Rolltor entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148/1625-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell