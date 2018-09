POL-LB: Brand einer Lagerhalle für landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen mit hohem Sachschaden im Gemmrigheim

Ludwigsburg (ots) - Durch Anwohner wurden am frühen Samstagmorgen gegen 03.10 Uhr Knallgeräusche und aufsteigender schwarzer Rauch aus dem Bereich der Niederen Klinge gemeldet. Trotz des schnellen Eintreffens der Feuerwehren Gemmrigheim und Besigheim, welche mit sieben Fahrzeugen und 33 Mann vor Ort waren, konnte der Vollbrand einer Lagerhalle, in welcher landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen und Material gelagert wurden, nicht verhindert werden. Die Lagerhalle brannte vollständig aus, um 04.30 Uhr war das Feuer endgültig gelöscht. Der Sachschaden wird auf 400.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern an.

