POL-LB: Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in Vaihingen an der Enz gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag gegen 13.00 Uhr standen ein Gelenkbus in Leerfahrt als auch ein dunkelgrauer Sattelzug in der Hans-Krieg-Straße an der Lichtzeichenanlage zur Kreuzung mit der Stuttgarter Straße. Als der Gelenkbus zum Linksabbiegen losfuhr, setzte der Sattelzug zum Rechtsabbiegen an, wobei der Auflieger nach links ausscherte und mit der hinteren Kante den Gelenkbus ebenfalls im hinteren Bereich beschädigte, so dass ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Während der 65-jährige Fahrer des Gelenkbusses nach der Kollision in der Stuttgarter Straße anhielt, entfernte sich der Lenker des Sattelzuges unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Stadtmitte. Da vom flüchtigen Sattelzug nur bekannt ist, dass dieser ein rumänisches Kennzeichen mit den roten Buchstaben "RO" hatte, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, unter der Telefonnummer 07042/941-0, zu melden.

