POL-KN: (Konstanz) Autos mit schwarzer Farbe besprüht- Zeugen gesucht

Donaueschingen (ots) - Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 13 Uhr auf der Beethovenstraße. Ein Unbekannter beschädigte einen geparkten BMW X1 am vorderen linken Radlauf und fuhr davojn, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu ...

