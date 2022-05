Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen

Lkr. Tuttlingen) Handbremse nicht angezogen- Auto rollt auf Straße (02.05.2022)

Denkingen (ots)

Ein geparktes Auto ist am Montag gegen 13:45 Uhr von einem Grundstück auf die Straße gerollt und mit einem auf der Hauptstraße in Richtung Gosheim fahrenden Daimler zusammengestoßen. Ein 55 Jahre alter Mann zog beim Parken seines Daimlers die Handbremse nicht richtig an. Der Wagen rollte auf die Straße und stieß mit einem Mercedes einer 49-Jährigen zusammen, die dem Auto nicht mehr ausweichen konnte. Durch die Kollision wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell