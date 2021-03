Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schramberg-Sulgen/Lkrs. Rottweil (13.03.2021) - Dachstuhlbrand macht Wohnhaus unbewohnbar

Schramberg-Sulgen (ots)

Zu einem Dachstuhlbrand ist es am Samstag um 17.13 Uhr in der Bergstraße im Schramberger Stadtteil Sulgen gekommen. Nachdem dicke Rauchwolken aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses drangen wurde die Feuerwehr, welche mit 50 Einsatzkräften unter der Leitung von Stadtbrandmeister Storz ausrückte, verständigt. Zwei der drei Bewohner hatten den Brand bemerkt und das Haus eigenständig verlassen. Der dritte Hausbewohner wurde von den Einsatzkräften aus seiner Wohnung geklingelt. Verletzt wurde von den Bewohnern glücklicher Weise niemand. Zur Brandbekämpfung des Schwelbrandes musste das Schieferdach von der Feuerwehr Stück für Stück geöffnet werden. Durch den vorherrschenden Wind des Sturmtiefs "Luis" wurde das Feuer immer wieder neu angefacht. Um kurz nach 20.00 Uhr konnte die Feuerwehr "Feuer aus" melden. Bis gegen Mitternacht wurde von der Feuerwehr eine Brandwache am Gebäude vorgehalten. Der Schaden am Gebäude, welches derzeit nicht mehr bewohnbar ist, beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 150.000 EUR. Die Hausbewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Schramberg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nähere Angaben zur Ursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Neben Kräften der Feuerwehr und der Polizei war der Rettungsdienst mit sieben Einsatzkräften vor Ort (AM).

