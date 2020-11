Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Mit Kleinwagen überschlagen 13.11.20

Zimmern ob RottweilZimmern ob Rottweil (ots)

Zum Glück unverletzt hat ein 18-jähriger Fiat-Fahrer Freitagnacht gegen 23.45 Uhr einen Fahrzeugüberschlag überstanden. Der junge Mann geriet mit seinem Kleinwagen von Horgen kommend in Richtung Flözlingen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto des jungen Mannes überschlug sich und musste anschließend von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Weitere Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

