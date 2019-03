Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldung Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Pfullendorf - Streitigkeit und gefährliche Körperverletzung mittels Hammer

Zu einer Streitigkeit mit körperlichen Folgen kam es am 29.03.2019, 13:55 Uhr, im Bereich eines Autowaschparks in der Pfullendorfer Theuerbachstraße. Ein 26-Jähriger, der sein Fahrzeug reinigte, wurde unvermittelt durch einen ebenfalls vor Ort befindlichen 37-Jährigen in eine verbale Streitigkeit verwickelt. Der 37-Jährige verließ zunächst mit seinem PKW die Örtlichkeit, kam aber kurze Zeit später zurück und verpasste dem 26-Jährigen zwei Handschläge ins Gesicht. Im weiteren Verlauf holte er einen Hammer aus seinem PKW und versuchte, mit diesem auf den 26-Jährigen einzuschlagen. Dieser konnte die Schläge abwehren, wurde aber am Arm getroffen und erlitt hierdurch eine komplizierte Unterarmsfraktur. Der Angreifer konnte an seiner Wohnanschrift durch Beamte des Polizeiposten Pfullendorfs angetroffen werden und gelangt bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

