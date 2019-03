Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Deggenhausertal - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Eine 50-jährige PKW-Lenkerin wollte am 29.03.2019, 17:18 Uhr, in der Ortsmitte von Untersiggingen nach links in die Gründwanger Straße abbiegen und übersah einen ihr ordnungsgemäß entgegenkommenden 39-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wurde beim Aufprall gegen die Motorhaube und Windschutzscheibe des PKW geschleudert, wohl auch dank seines getragenen Fahrradhelms hierdurch aber nur leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Uhldingen-Mühlhofen - Betrunkener PKW-Fahrer prallt gegen Mauer

Ein 32-jähriger PKW-Lenker kam am 30.03.2019, 00:53 Uhr, in Uhldingen-Mühlhofen in der Kirchstraße von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen eine dortige Mauer. Bei Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Überlingen konnte der Fahrer schwankend und mit erheblichem Atemalkoholgeruch neben seinem PKW stehend festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Der 32-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Seinen Führerschein und eine Blutprobe musste er jedoch abgeben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

PHK Thorsten Kölling

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell