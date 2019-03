POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Allensbach

Dieseldiebstahl

Unbekannte Täter schlauchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Baustelle der B 33, kurz nach der Abfahrt Allensbach, aus vier Straßenwalzen rund 400 Liter Diesel ab. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu wenden.

Singen

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Montag zwischen 15.30 und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Worblinger Straße zu einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten Renault und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, entgegen.

Gottmadingen

Betrug

Opfer eines Betruges wurde eine ältere Frau am Montag gegen 10.00 Uhr, als sie einem unbekannten Mann, der an der Haustüre anbot, die Fenster ihres Einfamilienhauses zu streichen, den Auftrag erteilte und 500 Euro als Vorauszahlung für Material zahlte. Nach dem angeblichen Kauf des Materials erschien der Mann mit einer zweiten unbekannten männlichen Person. Sie klebten mehrere Fenster ab und übermalten zwei Rahmen mit einer farblosen Lasur. Nach der Mittagspause sollten die Arbeiten fortgeführt werden, die Männer kamen jedoch nicht wieder. Die Ermittlungen dauern an.

Radolfzell

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 15.30 Uhr die Fahrerseite eines in der Römerstraße geparkten Mini-Cooper zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Radolfzell

Verkehrsunfallflucht

Leicht verletzt wurde eine 28-jährige Fahrradfahrerin am Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Zeppelinstraße. Die Radfahrerin war stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. Nach eigenen Angaben zeigte sie dies mittels Handzeichen an, als eine unbekannte Rollerfahrerin sie von hinten überholte und mit ihr zusammenprallte. Hierbei zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Die Lenkerin des schwarzen Rollers, die ca. 50 Jahre alt sein soll und einen schwarzen offenen Helm trug, hielt nach Angaben der Geschädigten kurz an, fuhr jedoch anschließend in unbekannte Richtung weiter. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen.

Gaienhofen -Gundholzen

Entlaufener Emu

Mehrere Personen meldeten am Donnerstagmorgen gegen 09.30 Uhr bei der Polizei einen Vogel Strauß, der auf der Fahrbahn im Bereich Gundholzen-Mösle herumlaufen würde. Eine sofortige Absuche in der angegebenen Gegend verlief zunächst erfolglos. Später gingen Sichtungshinweise auf dem Herdweg in Gundholzen ein. Im dortigen Bereich konnte ein Emu friedlich grasend gesichtet werden. Nach mehrmaligen Einfangversuchen konnte schließlich mit Hilfe von Anwohnern und mittels eines beweglichen Fußballtores der Laufvogel eingefangen und der Tierrettung übergeben werden. Der Emu war bereits seit 14 Tagen von einem Hof in der Umgebung ausgerissen und in den vergangenen Tagen immer wieder gesichtet worden. Die Tierrettung konnte den gesunden Emu wieder dem Tierhalter zurückbringen.

Stockach

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 4.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Tuttlinger Straße. Eine 18-jährige Seat-Fahrerin war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den Seat eines vor ihr abbremsenden 65-jährigen Mannes aufgefahren, der nach links abbiegen wollte. Durch den Aufprall wurde niemand verletzt.

Stockach

Unfallflucht nach Parkrempler

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Schützenweg begangen hat. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten abgestellten Kastenwagen und fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Orsingen-Nenzingen

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung zeigte ein 20-jähriger Autofahrer, der in der Nacht zum Freitag gegen 00.45 Uhr von Beamten des Polizeireviers Stockach angehalten und überprüft wurde. Nachdem ein Urintest positiv reagierte, veranlassten die Beamten eine ärztliche Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt.

