Wangen i.A. / Lkrs. Ravensburg (ots) - Im Verdacht, einem 61-Jährigen am späten Mittwochabend in Primisweiler aufgelauert und mehrmals auf ihn eingestochen zu haben, steht ein 54-Jähriger, der heute am frühen Morgen von der Polizeiinspektion Spezialeinheiten München (SEK) im Landkreis Lindau festgenommen werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei hatte das Opfer gegen 22.30 Uhr sein Auto in der Garage abgestellt und die Fahrertür geöffnet, als er von dem mutmaßlichen Täter unvermittelt angegriffen wurde. Da sich der 61-Jährige trotz seiner schweren Verletzungen zur Wehr setzte, flüchtete der Angreifer. Aufgrund der Hinweise des lebensgefährlich verletzten Opfers gelang es der Polizei noch in der Nacht, den 54-Jährigen im Landkreis Lindau zu lokalisieren und mit Unterstützung von Einsatzkräften des SEK und des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West dingfest zu machen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wird der Beschuldigte, der in seiner polizeilichen Vernehmung die Tat weitgehend eingeräumt hat, am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

