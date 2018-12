POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Orsingen-Nenzingen

LKW prallt gegen Garage

Weil ihm nach einem Hustenanfall kurzzeitig schwarz vor Augen wurde, ist am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr ein 54-jähriger Lenker eines LKW mit Anhänger in der Schwarzwaldstraße mit seinem Gespann von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Garage geprallt, die dabei verschoben wurde. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Am LKW, der Garage und an einem in der Garage stehenden Fahrzeug sowie einem Verkehrszeichen entstand ein Gesamtschaden von rund 70.000 Euro. Zur Bergung des unbeladenen Gespanns musste die Schwarzwaldstraße (B31) bis gegen 13.15 Uhr zeitweise gesperrt werden.

Schmidt

