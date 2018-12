POL-KN: Pressemeldungen Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Bad Saulgau - Verkehrsunfallflucht (Zeugensuche)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte beim Parkvorgang am Samstag, 01.12.2018, in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr, einen auf dem Viehmarktplatz in Bad Saulgau abgestellten VW-Multivan im rechten Bereich des hinteren Stoßfängers. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad-Saulgau, Tel. 07581-4820, zu melden.

