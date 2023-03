Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrerin nach Kollision schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einer Kollision mit einem Pkw am Montagmorgen erlitt eine 63-jährige Fahrradfahrerin schwere Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Pkw-Fahrer gegen 08:30 Uhr auf der Fronstraße in östliche Richtung. An der Kreuzung zur Graf-Eberstein-Straße hielt er aufgrund der Vorfahrtsregelung kurzzeitig an. Da die Kreuzung frei war, setzte der 52-jährige Nissan-Fahrer seine Fahrt geradeaus fort. Die Radfahrerin fuhr zur gleichen Zeit auf dem Gehweg der Graf-Eberstein-Straße in südliche Richtung. Auch sie hielt offenbar kurz an der Kreuzung an, fuhr dann aber unvermittelt vor dem Nissan auf die Fahrbahn. Daraufhin kam es zu Kollision und die Frau stürzte zu Boden. Die Radfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und wurden von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Pkw und dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Anja Hamerski, Pressestelle

