Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach einer gefährlichen Situation an Straßenbahnhaltestelle gesucht

Karlsruhe (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr kam es am Dienstagmorgen an der Straßenbahnhaltestelle Yorckstraße in Karlsruhe.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich ein 52 - jähriger Mann gegen 06.45 Uhr an der Haltestelle Yorckstraße. Offenbar ohne Vorwarnung und aus unbekannten Gründen sei ein 53-Jähriger an den wartenden Mann herangetreten und habe ihn in das Gleisbett gestoßen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine Straßenbahn in die Haltestelle ein. Glücklicherweise kam es zu keiner Berührung mit der Bahn. Der 52-Jährige zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu. Der 53-jährige Karlsruher wurde von Polizeibeamten festgenommen. Der Festnahme widersetzte er sich. Ein Beamter wurde dabei verletzt. Ein Alkoholtest bei dem mutmaßlichen Täter ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell