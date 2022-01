Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rintheim - Frau und ihr Hund nach Hundeattacke verletzt

Karlsruhe (ots)

Offenbar mehrere Verletzungen an der Hand trug eine 47-jährige Frau am Dienstagabend nach einem Hundebiss davon. Die geschädigte Hundehalterin war gegen 18:45 Uhr mit ihrem Vierbeiner auf dem "Hinterwiesenweg" zwischen Rintheim und Hagsfeld unterwegs. Laut Zeugenangaben sei der Frau dann ein Mann mit zwei "größeren" Hunden entgegengekommen. Einer der beiden Hunde war wohl nicht angeleint, ging auf den "Mittelspitz" der Frau los und biss diesen mehrmals. Als die 47-Jährige ihrem Hund zu Hilfe eilte, wurde sie selbst mehrfach von dem freilaufenden Hund in die rechte Hand gebissen. Während der 58-jährige Hundehalter eingreifen wollte, hat sich dessen angeleinter Hund ebenfalls aggressiv gegenüber der 47-Jährigen verhalten. Nach kurzer Zeit gelang es dem Mann seine beiden Hunde wieder unter Kontrolle zu bringen und wegzuziehen.

Die Bisswunden der Frau mussten anschließend ärztlich versorgt werden. Ihr schwerstverletzter Hund wurde in eine Tierklinik gebracht und tierärztlich versorgt.

Carsten Dosenbach, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell