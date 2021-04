Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe (ots)

Am späten Dienstagabend gegen 21:20 Uhr konnte ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt werden, als er gerade die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Weiher aufbrach.

Der 27-Jährige öffnete zunächst gewaltsam die Eingangstür des Wohnhauses auf und verschaffte sich so Zutritt in das Treppenhaus. In der Folge versuchte er vermutlich mittels seines mitgeführten Schraubendrehers eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss zu öffnen.

Durch das dabei entstandene Geräusch wurde der Wohnungsinhaber auf den Einbrecher aufmerksam, der daraufhin unverrichteter Dinge fluchtartig das Wohnhaus verließ.

Aufgrund der guten Täterbeschreibung und der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der 27-Jährige in unmittelbarer Tatortnähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann wurde zur Wache gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Marion Kaiser, Pressestelle

