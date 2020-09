Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Bruchsal - Auseinandersetzung unter jungen Männern

Bruchsal (ots)

Nach zwei körperlichen Auseinandersetzungen zwischen einem 16- und einem 18-Jährigen, die sich offenbar am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Bahnhofsunterführung von Untergrombach und wenig später im Linkenheimer Weg in Bruchsal zutrugen, wird sich nun ein Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Bruchsal mit der Klärung der Hintergründe befassen.

Jeweils beschuldigte einer den Anderen, unter Beteiligung von weiteren Jugendlichen geschlagen und getreten worden zu sein. Schwerwiegend verletzt wurde aber keiner von beiden.

