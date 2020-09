Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Malsch Gestürzter Radfahrer

Karlsruhe (ots)

Ein 23-jähriger Rennradfahrer befuhr am frühen Samstagnachmittag die Verbindungsstraße zwischen Völkersbach und Schöllbronn. Vermutlich weil ein vorbeifahrendes Fahrzeug den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht einhielt und der Fahrradfahrer ausweichen musste, stürzte er und zog sich Schürfwunden am ganzen Körper zu. An seinem Rennrad entstand ein Schaden in Höhe von 1300 Euro. Eine Berührung zwischen dem vorbeifahrenden Fahrzeug und dem Radfahrer fand nicht statt.

