Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Festnahme nach Sachbeschädigungen

Karlsruhe (ots)

Einen 35-Jährigen konnte die Polizei am Dienstagabend in der Waldstadt festnehmen. Der Mann war gegen 21.00 Uhr auf der Elbinger Straße unterwegs und wurde von Zeugen beobachtet, wie er an drei geparkten Pkw die Außenspiegel abtrat. Der deutlich alkoholisierte 35-Jährige konnte in Tatortnähe festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der angerichtete Sachschaden wird auf 12.00 Euro geschätzt.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell