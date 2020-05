Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Unfall verursacht und davongefahren

Karlsruhe (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am frühen Sonntagabend in Ittersbach, als ein 57-Jahre alter Opel-Fahrer beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw einen Sachschaden von 500 Euro verursachte und einfach davonfuhr.

Gegen 17:40 Uhr parkte ein Pizzalieferservice entgegen der Fahrtrichtung in der Ittersbacher Gartenstraße. Als der Fahrer an seinem geöffneten Kofferraum seine Lieferung herausnehmen wollte, beschädigte der 57-jährige Unfallverursacher, beim Vorbeifahren, den Außenspiegel des geparkten Renault. Trotz des entstandenen Sachschadens setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Durch das abgelesene Kennzeichen konnte der Flüchtige sowie sein Fahrzeug an der Halteranschrift angetroffen werden. Er muss sich nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

