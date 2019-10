Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Zwei bislang noch unbekannte Täter verschafften sich am Samstagabend gegen 19:50 Uhr Zutritt zum Lebensmittelgeschäft "Kliver" in der New-York-Straße und entwendeten mehrere Flaschen Alkoholika. Dabei entstand ein Sachschaden in nicht geringer Höhe. Am Tatort konnte eine Vielzahl von Spuren gesichert werden. Da der Polizei Videomaterial vorliegt, können die Täter wie folgt beschrieben werden.

Täterbeschreibung:

Der erste Täter ist zwischen 18-20 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, von schmächtiger Figur und trug eine schwarze Sporthose mit weißen Streifen, dazu einen dunklen Kapuzenpulli. Der zweite Täter ist ebenfalls zwischen 18-20 Jahre alt, ca. 1,75 m groß und trug einen dunkelblauen Kapuzenpulli, schwarze Sporthosen mit seitlichen weißen Streifen.

Wer Wahrnehmungen zum Sachverhalt gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

