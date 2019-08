Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Mann niedergeschlagen und lebensbedrohlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 62-jähriger Mann geriet am Bruchsaler Bahnhof mit einem 24-Jährigen aneinander und erlitt nach einem Schlag lebensbedrohliche Sturzverletzungen.

Als der ältere Mann gegen 22.25 Uhr vor dem Haupteingang am Bahnhof Bruchsal einen dunklen Mercedes passierte habe sich ein Gespräch mit dem Beifahrer entwickelt. Im Fortgang sei der Beifahrer aus dem Fahrzeug ausgestiegen. Nach einem Wortwechsel habe dieser plötzlich seinem Gegenüber einen Schlag gegen den Hals versetzt. Der 62-Jährige sei hierauf sofort zu Boden gegangen und mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen. Unmittelbar hierauf habe der Täter zu Fuß die Flucht in Richtung Norden ergriffen. Mit schweren Schädelverletzungen wurde der 62-Jährige in eine Klinik gebracht.

Über das Kennzeichen des Mercedes kam die Polizei schließlich auf die Spur des Tatverdächtigen. Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

