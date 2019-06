Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind am Dienstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und haben dabei Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeutet.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Diebe zwischen 09:00 Uhr und 22:25 Uhr auf noch bislang unbekannte Art und Weise Zutritt in die Wohnung im ersten Obergeschoß in der Karlsruher Kriegsstraße. Im Inneren öffneten sie sämtliche Schränke und Schubladen und suchten nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute verschwanden die Eindringlinge bislang unerkannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe Marktplatz ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich unter der Telefonnummer 0721/666-3311 melden können.

