POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrer stoßen zusammen

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am frühen Dienstagmorgen auf der Friedrichstaler Allee im Karlsruher Hardtwald.

Der 57-jährige E-Bike-Fahrer fuhr kurz vor 06:30 Uhr, mit seinem Zweirad den Gedichtspfad in Richtung Friedrichstaler Allee. In Höhe der Einmündung zur Friedrichstaler Allee übersieht er beim Abbiegen den bevorrechtigten 62-jährigen Pedelec-Fahrer und prallte mit diesem zusammen. Beide Radler stürzten zu Boden. Der 62-Jährige Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

