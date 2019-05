Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkener Autofahrer kontrolliert

Karlsruhe (ots)

Mit knapp 1,8 Promille wurde am Dienstagabend ein Autofahrer in der Karlsruher Südstadt kontrolliert. Der 45-Jährige wurde gegen 22.45 Uhr in der Mittelbruchstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund des festgestellten Atemalkoholgeruchs und anschließend durchgeführten positiven Tests musste er seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

