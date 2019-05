Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - 92-Jähriger verursacht Verkehrsunfall, zwei Personen verletzt

Bretten (ots)

Ein 92 Jahre alter Golf-Fahrer hat am Donnerstagmittag auf der B 293 bei Bretten-Gölshausen einen Unfall verursacht, bei dem er selbst und ein weiterer Unfallbeteiligter verletzt wurden. Der 92-Jährige befuhr gegen 11.35 Uhr die Bundesstraße von Bretten-Bauerbach in Richtung Gölshausen. Um in das Gewerbegebiet abzubiegen, ordnete er sich auf den Linksabbiegestreifen ein. Dabei missachtete er den Vorrang des aus Richtung Bretten entgegenkommenden VW-Passats eines 67-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die beiden Fahrer leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

