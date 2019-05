Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Exhibitionist festgenommen

Karlsruhe (ots)

Einen 61-jährigen Exhibitionisten konnte die Polizei am Montagabend in Karlsruhe festnehmen. Eine 19-Jährige teilte gegen 19.30 Uhr über Notruf mit, dass an der Haltestelle Kronenplatz ein Mann auf dem Boden liegen würde, der an seinem Geschlechtsteil manipuliere. Die hinzugerufene Streife konnte den Mann dort bei eindeutig exhibitionistischen Handlungen feststellen. Er manipulierte auch vor der Polizistin weiter an seinem Geschlechtsteil. Auf der Wache ergab ein durchgeführter Alcomattest einen Wert von mehr als 2 Promille.

