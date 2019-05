Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrügerische Dachdecker unterwegs

Karlsruhe (ots)

In Karlsruhe sind derzeit offenbar betrügerische Dachdecker unterwegs. In der Lilienthalstraße der Hardtwaldsiedlung läuteten kurz nach 10.30 Uhr bei einer Familie zwei Männer südländischer Erscheinung in typisch schwarzer Zimmermannskleidung und boten ihre Dienste an. Sogleich kletterten sie auf das Dach, begannen Ziegeln abzudecken und bogen die intakte Metallverwahrung rund um das Kamin nach oben. Als dies den Eigentümern viel zu weit ging und in der Folge die Polizei verständigt wurde, flüchtete das Duo. Es hinterließ einen Schaden von mehreren Hundert Euro, der nun von einer seriösen Firma repariert werden muss.

Einer der Männer, die akzentfreies Deutsch sprachen, ist etwa 40 bis 45 Jahre alt und 175 cm groß. Sein Komplize ist mit 170 cm etwas kleiner. Beide trugen eine schwarze Arbeitshose mit Weste gleicher Farbe mit einer Schildmütze. Sie waren zu Fuß unterwegs und führten zudem einen Eimer mit Werkzeug bei sich.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell