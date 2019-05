Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim - Auseinandersetzung bei Bistro

Pforzheim (ots)

Zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Beteiligten wurden am Sonntag kurz nach 5.00 Uhr Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord in die Innenstadt Am Waisenhausenplatz gerufen. Offenbar sei auch mit einem Messer gedroht worden.

Vor Ort stellten die Beamten die Personalien von sieben rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 19 bis 42 Jahren fest, die offenbar an den Streitigkeiten beteiligt waren. Größere Verletzungen waren nicht zu verzeichnen und ein Messer fand sich bei keinem der mutmaßlich Beteiligten. Hintergrund dieser im Lokal begonnenen und im Freien fortgesetzten Auseinandersetzung der Männer, die sich anscheinend alle kennen, sei ein im Raum stehender früherer Diebstahl von 300 Euro gewesen. Die Ermittlungen dauern zur genauen Klärung aber noch an.

