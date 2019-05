Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 17:00 und 19:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Karlstraße ein. Entwendet wurden überwiegend Elektronikartikel. Der genaue, durch den Einbruch entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Die Diebe gelangten in bislang unbekannter Art und Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Im Gebäudeinneren hebelten Sie die Türen zweier Wohnungen auf und durchwühlten jeweils mehrere Schränke.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt gerne telefonisch, unter 0721/666-3411, entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell