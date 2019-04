Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Hochzeitsgäste schießen mit Gaspistole in die Luft

Karlsdorf-Neuthard (ots)

Ein Zeuge meldete am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr, dass mehrere Fahrzeuge in der Bahnhofsstraße anhielten, Personen ausstiegen und offenbar mit einer Gaspistole mehrfach in die Luft schossen. Anschließend seien die Personen wieder in die Fahrzeuge eingestiegen und weggefahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei soll es sich um eine Hochzeitsaktion von Hochzeitsgästen gehandelt haben. Die Ermittlungen bezüglich der Schützen und zur Klärung des genauen Hintergrundes dauern derzeit noch an.

