POL-KA: (PF) Pforzheim- Kunstrasenplatz beschädigt

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagabend beschädigten Unbekannte den Kunstrasenhauptplatz des FSV Buckenberg. In der Mitte der Fläche entstand vermutlich durch Brandlegung ein Schaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird. Am Montagabend wurden in der Unterführung an der Wurmberger Straße Jugendliche beobachtet, die eine Shisha dabei hatten. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pforzheim-Buckenberg, Telefon 07231 965593, zu melden.

