POL-KA: (CW) Bad Wildbad- Sachschaden in sechsstelliger Höhe angerichtet

Einen Sachschaden in vermutlich sechsstelliger Höhe haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in einem leerstehenden, ehemaligen Krankenhaus in der Olgastraße angerichtet. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, in dem vor kurzem noch ein Seniorenheim untergebracht war, und richteten eine Schneise der Verwüstung an. Sie demolierten unter anderem Möbel, Lampen, warfen Scheiben ein und drehten zum Schluss das Wasser so auf, dass es vom Treppenhaus aus alle Stockwerke und Flure der ehemaligen Stationen überflutete. Dadurch wurde auch die Bausubstanz massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wildbad, Telefon 07081 93900, zu melden.

