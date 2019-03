Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Mutmaßliche Schwarzfahrer verletzen zwei Fahrscheinprüfer

Karlsbad (ots)

Die beabsichtigte Fahrscheinkontrolle zweier mutmaßlicher Schwarzfahrer führte am Dienstagabend an der Straßenbahnhaltestelle in Spielberg zu einer späteren Behandlung der beiden Kontrolleure in einem Krankenhaus. Nach bisher vorliegenden polizeilichen Erkenntnissen konnten gegen 21.30 Uhr die 21 und 23 Jahre alten Fahrgäste bei der Überprüfung keine gültigen Fahrausweise vorzeigen. Als sich der 23-Jährige versuchte der Kontrolle zu entziehen, musste er mehrfach durch die Prüfer zum Stehenbleiben ermahnt werden. Als er den Aufforderungen allerdings nicht nachkam, wurde er festgehalten und sollte auf einem Sitzplatz bis zum Eintreffen der Polizei warten. Um sich aus dem Haltegriff der Kontrolleure loszureißen, wehrte sich der Mann. Unterstützt durch seinen 21 Jahre alten Freund ging man schließlich vereinigt mit Tritten, Schlägen und Bissen auf die Kontrolleure los. Eingreifende Zeugen konnten letztlich die tätlichen Angriffe bis zum Erscheinen der Polizei unterbinden. Die beiden 27 Jahre alten Kontrolleure trugen unter anderem Bisswunden im Oberarm und Oberschenkel davon, welche im Anschluss in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Die beiden Schwarzfahrer dürften nach Abschluss der noch andauernden Ermittlungen eine Anzeige wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung und Leistungserschleichung zu erwarten haben.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell