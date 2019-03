Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Knittlingen - Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Calw (ots)

Am Freitagmorgen gegen 08.00 Uhr kam es in einer Firma in Knittlingen zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Auf dem Betriebshof einer in Knittlingen ansässigen Metallverarbeitungsfirma war eine mehrere Tonnen schwere Hebebühne aufgestellt worden. Die Hebebühne sollte angehoben werden, um daran Lackierarbeiten durchführen zu können. Hierzu wurden mehrere Gurte an der Maschine angebracht und diese Gurte an einem Gabelstapler befestigt. Unmittelbar nach dem Anheben löste sich einer der Gurte, während einer der Arbeiter seine Hand unter der Hebebühne hatte. Die tonnenschwere Maschine fiel dem 54-jährigen Mann auf die Hand. Er wurde dadurch schwer verletzt und musste durch den hinzugerufene Rettungshelikopter in ein Klinikum nach Karlsruhe geflogen werden.

