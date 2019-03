Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - 49-Jähriger von zwei Unbekannten geschlagen

Pforzheim (ots)

Nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen fügten Unbekannte einem 49-Jährigen Donnerstagnacht in der Südweststadt zu. Gegen 23.45 Uhr wurde der 49-Jährige aus dem Schlaf geklingelt. Da er weder am Türspion, noch an der kameraüberwachten Haustüre zur Karl-Abt-Straße Personen erkennen konnte, nahm er ein Holzschwert und ging zur Hauseingangstüre ins Erdgeschoß. Im Hausflur traf er auf zwei Unbekannte. Einer der Männer nahm ihm das Dekoschwert ab und es kam zu einem Handgemenge. Daraufhin flüchtete der 49-Jährige in Richtung Baldung-Grien-Straße. Die Unbekannten holten ihn ein und traktierten ihn mit Fäusten. Erst als durch die Hilferufe des 49-Jährigen Anwohner auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten die Täter. Beide Täter waren 30 - 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Einer hatte kurze blonde Haare und trug eine ärmellose schwarze Weste. Der zweite Täter hatte ein Kapuzenshirt an.

