Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Wiernsheim - Verdächtiger Mann im Wohngebiet Lochmannskreuz - Polizei sucht Zeugen

Enzkreis (ots)

Am Donnerstagvormittag soll im Wohngebiet Lochmannskreuz in Wiernsheim gegen 11:30 Uhr ein unbekannter Mann unterwegs gewesen sein, der an Haustüren geklingelt und in diesem Zusammenhang auch einen 10-jährigen Jungen geschlagen haben soll.

Der Unbekannte wird als etwa 40 Jahre alt, circa 180 cm groß und mit einem dunklen Vollbart beschrieben. Bekleidet war er demnach mit einer gefleckten Militärhose sowie einer Postjacke.

Wer Angaben zu der verdächtigen Person selbst oder deren Verhalten machen kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

